Восемь "прилетов": захватчики из минометов били по пограничной Сумщине
Российские войска вели минометный огонь по территории Шалыгинской общины в Сумской области
Об этом в телеграмме передает председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Ночь в области прошла тихо, а вот утро было не спокойным. Шалыгинская община: в половине восьмого утра враг открыл минометный огонь по территории, 8 "прилетов". Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
В свою очередь в половине девятого утра возле одного из населенных пунктов общины россияне пытались уничтожить автомобиль из гранатомета, двумя выстрелами.
В обоих случаях обошлось без жертв.
- 13 июня кафиры сбросили боеприпасы на общину Сумщины, один человек погиб.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.3
Покупка 34.3Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.68Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное