Об этом в телеграмме передает председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь в области прошла тихо, а вот утро было не спокойным. Шалыгинская община: в половине восьмого утра враг открыл минометный огонь по территории, 8 "прилетов". Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В свою очередь в половине девятого утра возле одного из населенных пунктов общины россияне пытались уничтожить автомобиль из гранатомета, двумя выстрелами.

В обоих случаях обошлось без жертв.

13 июня кафиры сбросили боеприпасы на общину Сумщины, один человек погиб.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb