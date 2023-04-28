Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .

С 22:22 до 22:35 зафиксировали четыре прихода из миномета 120 мм в район Николаевки.

С 22:27 до 23:27 россияне ударили четыре раза из миномета калибра 120 мм вблизи Галагановки.

Информация о потерях среди местных и повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.