Восемь приходов: россияне вечером обстреляли приграничье Черниговщины
Российские войска вечером 27 апреля дважды обстреляли приграничье Черниговщины из минометов
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .
С 22:22 до 22:35 зафиксировали четыре прихода из миномета 120 мм в район Николаевки.
С 22:27 до 23:27 россияне ударили четыре раза из миномета калибра 120 мм вблизи Галагановки.
Информация о потерях среди местных и повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.
- Днем 26 апреля российская армия пять раз обстреливала приграничье Черниговской области, известно о 34 прилетах.
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