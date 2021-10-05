Восемь областей Украины рискуют попасть в "оранжевую" зону

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

В список с плохой эпидемиологической ситуацией входят сейчас такие восемь областей:

Житомирская;

Закарпатская;

Запорожская;

Ровенская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черновицкая.

Все эти регионы имеют плохие показатели уровня заболеваемости коронавирус. Худшая ситуация наблюдается в Черновицкой - 653, Харьковской - 450 и Запорожской области - 380. В то время как норма должна составлять не более 75 на 100 тыс. населения.

Также в некоторых областях превышен динамику COVID-госпитализаций. Хуже всего ситуация в Херсонской области - 71,1% и Ровенской - 59,1%, при норме 50%.

Напомним, 4 октября в Украине зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 918, медработников - 207).

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