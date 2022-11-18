Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Восемь месяцев не видел неба: херсонский волонтер рассказал о пытках и жизни в оккупации
Эксклюзив

Восемь месяцев не видел неба: херсонский волонтер рассказал о пытках и жизни в оккупации

Татьяна Яворськая
18 ноября, 2022 пятница
08:30
Общество

Херсонский волонтер, основатель ГО "Автомайдан Херсон" и благотворительного фонда "Украинские сердца" Олег Баркаренко не по рассказам знает, что такое российская оккупация, а за проукраинскую позицию прочувствовал на собственной шкуре пытки рашистов

Он вместе с единомышленниками еще с 2014 года ездил по Востоку страны с украинской песней, неоднократно бывал на передовой. За свой счет изготовил и установил 150 мемориальных табличек погибшим героям Украины в Херсонской, Донецкой, Николаевской, Запорожской, Луганской областях. Был депутатом Херсонского районного совета. За несколько месяцев до оккупации говорил так: "Я бы не хотел дожить до тех времен, когда эти памятные доски будут уничтожать". Но так и вышло. Оккупанты не только убивали, грабили, но и разбивали памятные знаки и любую украинскую символику.

Олега Баркаренко враг разыскивал по всему Херсону и окрестностям, его фотографии рашисты имели в телефонах и на блокпостах. Еспресо спросил мужчину, как удалось выжить в таких условиях, как сейчас выглядит освобожденный родной город и что чувствуют жители после деоккупации.

"Обухом топора лупили по руке"

В феврале Олег Баркаренко записался в ряды Херсонской терробороны. Когда оккупанты вошли в Херсон, то сразу наведались в военно-патриотический комплекс, который создал волонтер. На стенах везде висели портреты Тараса Шевченко, украинская символика и заглавными буквами надпись "Слава Украине". Она сохранилась по сей день, потому что была тщательно скрыта.

"Когда началась полномасштабная война, я был свидетелем входа россиян в город. В те дни вместе с 450 херсонцами служил в терробороне, возил погибших и раненых. Россияне сначала пошли на Николаев, а потом зашли в Херсон. Что там можно говорить, когда заместитель главы Херсонской СБУ сдал все подходы и они зашли сюда, как к себе домой. Командир после этого плакал горькими слезами", - вспоминает Олег.

После оккупации города рашисты вычисляли всех, кто не согласен с их правилами. Преследовали, пытали и убивали. Олег говорит, что ему повезло, потому что он остался жив, хотя и пережил за это время пытки, пришлось скрываться.

"Приехали в наш центр на бэтээрах 20 человек и говорят: "Ну шо, дед, прилетело тебе на старости лет". Угрожали отрубить конечности, а один постоянно лупил топором по пальцам. А потом обухом по руке ударил, то шрам так и остался, а рука была размером, как две", – говорит волонтер.

Считает, что спасло его только то, что был одет и выглядел "как бомж", в рабочей форме. Поэтому оккупанты, вероятно, не догадались, кто он на самом деле. Ведь впоследствии целенаправленно разыскивали Баркаренко в городе. Еще через некоторое время приходили домой к матери со словами: "Где ваш ублюдок, террорист и бандеровец?" Забрали все документы. Он знает даже, кто его сдал.

"Не уехал, потому что страшно было подвести людей, близких по духу"

Патриотический комплекс Олега Баркаренко в Херсоне известен всем жителям. Крыша дома, площадью 240 кв. м, раскрашена в сине-желтые цвета, и хорошо видна из самолетов. Оккупанты с таким флагом ничего не смогли сделать, только походили ногами по кровле. Однако навредили внутри самого центра.

"Посрывали плакаты все – цитаты из стихотворений Тараса Шевченко, портреты поэта, фото Нигояна, все уничтожили. Но не нашли надписи большими буквами "Слава Украине! Героям слава!". Мы их закрыли и они сохранились до сих пор", – говорит волонтер.

Во время оккупации Баркаренко находился в разных местах, скрываясь у людей, которым доверял. Восемь месяцев он не видел солнечного света.

"Когда скрывался, то не боялся, что меня сдадут. Ведь был у людей, которые жертвовали многим. Я и сам остался, потому что за себя не страшно. Страшно было подвести людей, близких мне по духу, которые на меня рассчитывали. Позже уезжать или прорываться с оккупированной территории тоже не думал. В телефонах и на блокпостах орки имели мою фотографию, поэтому пытаться сбежать не было смысла", - объясняет мужчина.

С украинской стороны информации фактически не получали. Херсонцев пичкали российской пропагандой. Баркаренко в большинстве своем она казалась смешной. Однако когда слышал слово "денацификация", становилось страшно. Понимал, что речь идет о полном уничтожении украинского народа.

"Сейчас коллаборантов в Херсоне угощают западной гуманитаркой"

За время оккупации Олег лишился нескольких магазинов, в которых торговал спортивным инвентарем, потерял имущества на 20 миллионов гривен. Однако оккупантов интересовали не только ценные вещи - они не брезговали даже сырой едой.

"Я фактически до конца раздавал гуманитарную помощь, которую имел. Это были круассаны, гамбургеры и замороженные бургеры, которые львовяне мне оставили. А потом пришли они, все разграбили. Даже сырые круасаны – 30 коробок по 45 штук и то украли", – жалуется мужчина.

Теперь, после того как приходилось прятаться на протяжении восьми месяцев, кроме большой радости испытывает и полное опустошение.

"Прошло всего пару дней, как я впервые за столько времени увидел небо. Но наряду с большой радостью чувствую и опустошение. Разграблено все, что я делал годами. И никому сейчас до этого нет дела -, ни городу, ни правоохранителям. У них на это нет времени. А еще больнее, когда вижу грабежи и сейчас, в освобожденном Херсоне. Заезжают фуры с гуманитарной помощью, а через несколько дней вижу польскую тушенку продают по 70 гривен", - говорит он.

Подробнее прочитать об использовании гуманитарной помощи можно здесь: В Херсоне гуманитарной помощью уже торгуют на базарах, – волонтер

Из личного опыта говорит, что в Херсоне осталось достаточно коллаборантов, которых нужно выявлять и судить. Сейчас тех, кто был готов участвовать в псевдореферендумах, кормят и выдают им гуманитарную помощь.

"Так всегда было. Есть люди, которые очень переживали за меня. А есть люди, которые смеялись, показывали мне средний палец, когда мы ездили с украинской песней. Сейчас, на подъеме освобождения, я вижу, что люди ездят и с флагами, и с символикой. Но потом они "сдуваются". Потому что любить Украину – это не петь гимн, носить вышиванку или размахивать флагом. Это конкретный, тяжелый, ежедневный труд", – говорит Баркаренко.

Сейчас он снова занимается гуманитарной помощью. Предлагал свои услуги местным властям, но от помощи волонтера отказались.

"Мне кажется, что у херсонских властей нет четкого координационного плана. Есть такое впечатление, что люди спустились с небес. Морг завален трупами. Там, где должно быть по 4 тела, их по 20. Они лежат, гниют без холодильников и никто не знает , кто там. Когда человек умер, то он лежит в морге голый, без погон или знаков отличий", - добавляет мужчина.

В дальнейшем Баркаренко планирует заниматься реабилитацией военных. Говорит, хорошо помнит, как тяжело возвращались в мирную жизнь после войны в Афганистане.

"Свободно ли, безопасно ли я чувствую себя в Херсоне сейчас? Я об этом как-то и не думал. У рашистов уже на меня такая куча материалов, что мне уже все равно. Что уже будет, то и будет", - подытожил волонтер.

Следите за важнейшими новостями Украины и мира вместе с Еспресо в телеграме .

Статьи
Новости
Украина
Херсон
Херсонщина
война с Россией
коллаборанти
Читайте также:
16 ноября, 2022 среда
В Беларуси заявили, что Польша готовится к наступлению на Россию и РБ
16 ноября, 2022 среда
В ISW выяснили, почему РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине именно 15 ноября
російська балістична ракета "Сармат"
16 ноября, 2022 среда
Только ракета, переделанная из комплекса С-300 в баллистическую, могла вызвать такие разрушения, как в Польше, - военный аналитик Гетьман
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.92
    Покупка 39.92
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 ноября
09:08
Обновлено
Россияне атаковали ракетой село на Запорожье, поврежден дом культуры
08:47
Свет
В Украине снова ввели стабилизационные отключения электроэнергии
08:46
Глава дипломатии ЕС считает, что Россия еще не готова уйти из Украины и установить мир
08:45
Эксклюзив
Стратегических предпосылок для проведения переговоров Украины с РФ нет, - Згурец
08:26
В Донецкой области за сутки армия РФ убила мирного жителя, еще четверо ранены
08:22
Вражеские войска наступают на трех направлениях, однако ВСУ отразили атаки в районах 9 городов и сел
08:15
Эксклюзив
Есть свидетельства о низком моральном состоянии российских войск на левом берегу Днепра, – эксперт Данилов
08:12
Резиденцию премьер-министра Канады в Оттаве закрыли на ремонт, который продлится несколько лет
08:00
OPINION
О хамоне, куриных окорочках и претензиях украинцев
07:56
Диалоги с советами, волк в трусах и последнее дело журналистки – 5 книг о пулях вместо разговора
07:54
За сутки украинское войско сбило 6 ракет и 5 "шахедов"
07:31
Оккупанты били по Никополю: повреждены линия электропередач, солнечная подстанция, многоэтажки и частные дома.
07:28
Генштаб: Оккупанты обязали работников медучреждений на территориях оккупированной Луганщины стать на военный учет
07:11
В Черногории тысячи людей митинговали с призывом к досрочным выборам
07:07
В Белгородской области активно вербуют работников промышленных предприятий присоединиться к ЧВК Вагнера, - Генштаб
06:49
Северная Корея выпустила вероятную межконтинентальную баллистическую ракету в море вблизи Японии
06:37
В ISW сказали, почему войска РФ уязвимы на левом берегу Днепра
06:33
McDonald's приостанавливает работу в Казахстане
05:58
Совет МАГАТЭ третий раз призвал Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины
05:45
УПЛ: расписание матчей и трансляций 14-го тура
05:38
Падение ракеты в Польше: названы сроки расследования
04:28
В Херсонской области обнаружили коллаборантов, которые пытались "перекраситься". Местные хорошо помнят каждого, - ОК "Юг"
03:33
У россиян резко сократилось количество крылатых ракет в Черном море
02:42
Россия обстреляла Херсон, погиб местный
02:04
Впервые с 2003 года: Пелоси не будет бороться за пост лидера демократов в Конгрессе
01:46
ВСУ уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в районе Новой Каховки
01:29
Оккупанты меняют позиции на левобережье Херсонщины, пытаются избежать ударов ВСУ
00:47
"Динамо" победило "Ингулец" в перенесенном матче УПЛ
00:25
Олег Николенко
Так ведет себя "ИГИЛ", - Николенко о заявлении Пескова, что обстрелы - последствия несговорчивости Украины
00:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 ноября
00:02
С 24 февраля уже более 32 тыс. военных были награждены за храбрость, - Зеленский
2022, четверг
17 ноября
23:51
Сегодня без электричества осталось более 10 млн украинцев, - Зеленский
23:23
В Киеве 17 ноября электроснабжение ограничили на рекордных 523 МВт
23:17
Зеленский приветствовал решение о продолжении действия "зерновой инициативы" и рассказал о новом проекте – Grain from Ukraine
22:50
Европарламент
Россия государство-спонсор терроризма: Европарламент согласовал резолюцию
22:37
В Британии был найден метеорит, который может свидетельствовать о космическом происхождении воды на Земле
22:29
Вадим Гутцайт
Новым президентом НОК Украины стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт
22:09
OPINION
Кризис в Довженко-Центре. Кинолог уходит с должности руководителя
22:04
Финляндия планирует потратить €139 млн на забор на границе с РФ
21:47
Временный дом в Польше нашли еще 70 украинцев. Под Варшавой открыли новый центр для беженцев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV