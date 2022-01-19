Восемь лет за решеткой: суд вынес приговор одесситу, который был главой "разведки ДНР"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



Обвиненный был в рядах боевиков с 05.08.2014 года по 30.03.2017 года.



Так, 4 августа 2014 года он выехал из Одессы в Донецк, где вошел в одно из подразделений террористической организации "ДНР", "руководствуясь личными убеждениями" и поддерживая сепаратистские настроения. У него была военная подготовка: проходил военную срочную службу в аэромобильных войсках ВСУ в 2007-2008 годах.



На оккупированных территориях одессит сопровождал военную технику и руководителей незаконных военных формирований "ДНР" и "ЛНР", в том числе руководство подразделений вооруженных сил РФ, по населенным пунктам Донецкой и Луганской областей.



Впоследствии он входил в личную охрану одного из руководителей террористической организации, а с мая 2016 года мужчина возглавлял "разведку" боевиков. Позже он написал рапорт на увольнение и отправился в Москву, откуда уехал в Одессу.



В апреле 2017 года одессита задержали пограничники Сумского отряда в пункте контроля железнодорожного сообщения "Конотоп", когда тот пытался попасть в Украину поездом Москва-Одесса.



Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал одессита виновным по ч. 1 ст. 2583 УК (Создание террористической группы или террористической организации) и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.



Также обвиняемый должен уплатить в пользу государства расходы по проведению судебной портретной экспертизы в сумме 989 грн.

Напомним, в Донецкой области будут судить основателя псевдопатриотического детского военного клуба "ДНР".

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