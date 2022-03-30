Восемь лет назад харьковские ультрас создали суперхит "ПТН ХЙЛ"
Сегодня, 30 марта, легендарной песне "Путин - х**ло" исполняется восемь лет
Об этом сообщает UA-Футбол.
"Именно 30 марта 2014 года фанаты харьковского "Металлиста" вместе с фанатами донецкого "Шахтера" зарядили мощный месседж президенту страны-агрессора. Хит настолько стал популярен, что его использовали на протестных акциях, в политической и культурной сферах", - пишут в издании.
Впоследствии эта кричалка распространилась по всем украинским стадионам, в том числе и на матчах сборной Украины.
"На сегодняшний день кричалку полюбили не только в Украине - ее подхватили по всей Европе", - отмечают футбольные обозреватели.
- Добавим, что генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин призвал ФИФА и УЕФА исключить Россию из международных футбольных организаций.
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