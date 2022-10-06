Об этом говорится на сайте минобороны Испании

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сегодня, 6 октября, приняла участие в отправлении из Алькала-де-Энареса сухопутного конвоя, в который входили 8 легковых машин, 2 машины скорой помощи и 5 тонн различных медицинских товаров. Через 4-5 дней конвой достанется Польше, а оттуда помощь будет доставлена в Украину.

"Это то, в чем Украина приоритетно нуждается в данный момент, и то, чего они у нас просили. Война очень жестокая, есть много раненых и им срочно нужны медицинские средства", - сказала госпожа Роблес.

В течение следующих нескольких дней из Испании отправят еще одну партию помощи, в которую войдет 12 тяжеловесных машин. Отправку совершат морем из порта Бильбао в порт страны-союзницы вблизи Украины, а оттуда – по суше в польский логистический центр.

Председатель Группы поддержки проекции (GAPRO), организующей транспортировку груза, подполковник Франсиско Кесада рассказал, что в этой партии помощи "в целом Украине будет передано 22 автомобиля, в том числе девять большегрузных, четыре машины скорой помощи, две из которых - повышенной проходимости, а также 5 тонн медицинских материалов, весь транзит проходит через Евросоюз в Польшу, а оттуда попадает в украинскую армию.

Испания действует в координации со странами Атлантического альянса, ЕС и Группой доноров, в которую входит 45 стран, и внесла более 200 миллионов евро в Европейский фонд мира для Украины. Помощь страны заключается в полевой артиллерии, горючем, бронетехнике, ракетных комплексах точечной обороны, медицинском и вещевом и зимнем снаряжении. Кроме того, украинские военные начали проходить базовую подготовку в Испании.

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