Восемь из десяти зеленых коридоров сработали: Верещук об итогах эвакуации в субботу
19 марта удалось эвакуировать 6,623 тысяч человек из зоны боевых действий, но из-за обстрелов не состоялась эвакуация из Бородянки в Белую Церковь и доставка гумпомощи для жителей Херсонщины
Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegramm.
"Сегодня сработали 8 коридоров, через которые удалось эвакуировать 6623 человека", – написала она.
Больше всего людей вывезли из Донецкой области, в частности, 4128 жителей Мариуполя, из которых 1172 – дети, добрались до Запорожья.
"Также почти 500 мариупольцев были перевезены микроавтобусами из Мангуша в Бердянск", – добавила Верещук.
Гумкоридор в Киевской области сработал для 1,82 тысячи человек, из которых тысяча уехала из Богдановки, 500 – из Бервицы, 320 – из Бучи.
Еще 675 человек удалось в субботу вывезти из Луганщины: из Лисичанска и Северодонецка – по 160 человек; из Рубежного – 45 человек; из Попасной – 310 человек. В эти города были доставлены гуманитарные грузы.
"Из Бородянки в Белую Церковь эвакуация не произошла из-за обстрелов. Автобусы остаются на маршруте и завтра с самого утра могут начать эвакуацию из Бородянки", - указала Верещук.
Кроме того, 14 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Херсона были остановлены оккупационными войсками на полпути.
20 марта планируются маршруты для эвакуации жителей населенных пунктов Киевской области, продолжение эвакуации мариупольцев в Запорожье и доставка гуманитарных грузов для Харьковской области, анонсировала вице-премьер.
- Напомним, утром Верещук анонсировала открытие 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей и доставки гуманитарных грузов.
- По данным ООН в Украине почти 6,5 миллиона внутренне перемещенных людей. Кроме этого, 3,2 миллиона уже уехали из Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное