Восемь из десяти зеленых коридоров сработали: Верещук об итогах эвакуации в субботу

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegramm.



"Сегодня сработали 8 коридоров, через которые удалось эвакуировать 6623 человека", – написала она.



Больше всего людей вывезли из Донецкой области, в частности, 4128 жителей Мариуполя, из которых 1172 – дети, добрались до Запорожья.



"Также почти 500 мариупольцев были перевезены микроавтобусами из Мангуша в Бердянск", – добавила Верещук.



Гумкоридор в Киевской области сработал для 1,82 тысячи человек, из которых тысяча уехала из Богдановки, 500 – из Бервицы, 320 – из Бучи.



Еще 675 человек удалось в субботу вывезти из Луганщины: из Лисичанска и Северодонецка – по 160 человек; из Рубежного – 45 человек; из Попасной – 310 человек. В эти города были доставлены гуманитарные грузы.



"Из Бородянки в Белую Церковь эвакуация не произошла из-за обстрелов. Автобусы остаются на маршруте и завтра с самого утра могут начать эвакуацию из Бородянки", - указала Верещук.



Кроме того, 14 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Херсона были остановлены оккупационными войсками на полпути.



20 марта планируются маршруты для эвакуации жителей населенных пунктов Киевской области, продолжение эвакуации мариупольцев в Запорожье и доставка гуманитарных грузов для Харьковской области, анонсировала вице-премьер.

Напомним, утром Верещук анонсировала открытие 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей и доставки гуманитарных грузов.

По данным ООН в Украине почти 6,5 миллиона внутренне перемещенных людей. Кроме этого, 3,2 миллиона уже уехали из Украины.