Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ворсклу" на 34-й минуте вывел вперед Денис Олейник. На 74-й минуте полтавчане оказались в меньшинстве из-за удаления Игоря Пердуты. Несмотря на это, они удержали победу, оказавшуюся для команды Виктора Скрыпника первой в нынешнем сезоне.

"Ворскла" обыграла "Ингулец" со счетом 1:0, набрала 4 очка и поднялась на 11-ю позицию. "Ингулец" с 2 баллами - 15-й.

Чемпионат Украины

5-й тур

1 октября

"Ингулец" - "Ворскла" 0:1

Гол : Олейник, 34

Удаление : Пердута, 74 ("Ворскла")

30 сентября, в 5-м туре чемпионата Украины харьковский "Металлист 1925" победил ковалевский "Колос" , а ривненский "Верес" сыграл вничью со львовским "Рухом".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb