"Ворскла" в меньшинстве победила "Ингулец" в чемпионате Украины
В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в меньшинстве победила в гостях "Ингулец"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ворсклу" на 34-й минуте вывел вперед Денис Олейник. На 74-й минуте полтавчане оказались в меньшинстве из-за удаления Игоря Пердуты. Несмотря на это, они удержали победу, оказавшуюся для команды Виктора Скрыпника первой в нынешнем сезоне.
"Ворскла" обыграла "Ингулец" со счетом 1:0, набрала 4 очка и поднялась на 11-ю позицию. "Ингулец" с 2 баллами - 15-й.
Чемпионат Украины
5-й тур
1 октября
"Ингулец" - "Ворскла" 0:1
Гол : Олейник, 34
Удаление : Пердута, 74 ("Ворскла")
- 30 сентября, в 5-м туре чемпионата Украины харьковский "Металлист 1925" победил ковалевский "Колос" , а ривненский "Верес" сыграл вничью со львовским "Рухом".
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