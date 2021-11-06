"Ворскла" в меньшинстве победила "Динамо" в чемпионате Украины
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в Киеве обыграла "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На НСК "Олимпийский" полтавскую команду на 34-й минуте вывел вперед Рангел. На 74-й минуте преимущество команды Юрия Максимова увеличил Оливье Тиль, реализовавший пенальти.
"Ворскла" доигрывала матч в меньшинстве после удаления на 80-й минуте Даниила Кравчука.
Киевляне воспользовались численным преимуществом в компенсированное арбитром время, когда забил Витиньо, но большего достичь не смогли.
Несмотря на это "Ворскла" победила "Динамо" 2:1, набрала 28 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. Киевляне с 35 пунктами сохранили лидерство. Они опережают на 3 балла "Шахтер", свой матч 14-го тура сыграет 7 ноября в гостях против "Колоса".
Чемпионат Украины
14-й тур
6 ноября
"Динамо" – "Ворскла" 1:2
Голы : Витиньо, 90+5 - Рангел, 34, Тиль, 74
Удаление , Кравчук, 80 ("Ворскла")
- Напомним, 5 ноября в стартовом матче 14-го тура "Александрия" победила "Металлист 1925" .
- В воскресенье, 6 ноября, "Мариуполь" обыграл в гостях "Минай" .
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