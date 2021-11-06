"Ворскла" в меньшинстве победила "Динамо" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На НСК "Олимпийский" полтавскую команду на 34-й минуте вывел вперед Рангел. На 74-й минуте преимущество команды Юрия Максимова увеличил Оливье Тиль, реализовавший пенальти.

"Ворскла" доигрывала матч в меньшинстве после удаления на 80-й минуте Даниила Кравчука.



Киевляне воспользовались численным преимуществом в компенсированное арбитром время, когда забил Витиньо, но большего достичь не смогли.

Несмотря на это "Ворскла" победила "Динамо" 2:1, набрала 28 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. Киевляне с 35 пунктами сохранили лидерство. Они опережают на 3 балла "Шахтер", свой матч 14-го тура сыграет 7 ноября в гостях против "Колоса".

Чемпионат Украины

14-й тур

6 ноября

"Динамо" – "Ворскла" 1:2

Голы : Витиньо, 90+5 - Рангел, 34, Тиль, 74

Удаление , Кравчук, 80 ("Ворскла")

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