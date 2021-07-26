"Ворскла" в большинстве упустила победу над СК "Днепр-1" в центральном матче 1-го тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Ворскла" вышла вперед на 7-й минуте матча благодаря голу Руслана Степанюка. "Днепр-1" сумел ответить на пропущенный мяч лишь в начале второго тайма, отличился Артем Довбик.



На 56-й минуте Сергей Логинов получил вторую желтую карточку и оставил днепрян в меньшинстве. После этого "Ворскла" вышла вперед благодаря автоголу Александра Сватко.



Героем встречи для "Днепра-1" стал Артем Довбик, который сравнял счет на 72-й минуте оформил дубль.



После ничьи 1: 1 "Ворскла" и "Днепр-1" делят 5-6 место в турнирной таблице УПЛ.



Украинская Премьер-лига



1-й тур



26 июля



"Ворскла" - "Днепр-1" 2: 2



Голы: Степанюк, 7, Сваток, 67 (авт.) - Довбик, 59, 72



Удаление: Логинов, 56 (вторая желтая карточка)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb