Об этом сообщает Эспрессо.TV.

15 июня в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций.

По итогам соперником клуба из Полтавы стал шведский АИК. Первый матч "Ворскла" сыграет 21 июля в Стокгольме, повторный – 28 июля на своем поле. Где именно украинская команда будет принимать соперника, пока неизвестно.

В минувшем сезоне АИК финишировал в чемпионате Швеции вторым. В новом розыгрыше турнира клуб после 11-ти туров также идет вторым.

15 июня стало известно, что киевское "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с турецким "Фенербахче" .

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