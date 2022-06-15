"Ворскла" узнала соперника в Лиге конференций
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций полтавская "Ворскла" встретится со шведским АИК
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
15 июня в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций.
По итогам соперником клуба из Полтавы стал шведский АИК. Первый матч "Ворскла" сыграет 21 июля в Стокгольме, повторный – 28 июля на своем поле. Где именно украинская команда будет принимать соперника, пока неизвестно.
В минувшем сезоне АИК финишировал в чемпионате Швеции вторым. В новом розыгрыше турнира клуб после 11-ти туров также идет вторым.
- 15 июня стало известно, что киевское "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с турецким "Фенербахче" .
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