"Ворскла" уверенно победила "Металлист 1925" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Ворсклы" со счетом 2:0. Владимир Чеснаков открыл счет во встрече на 41-й минуте, а уже в начале второго тайма Евгений Ткачук забил в свои ворота и удвоил преимущество полтавчан.



Турнирную таблицу УПЛ после 4-го тура возглавляет "Десна". Черниговская команда выиграла все матчи и имеет в своем активе 12 очков.



"Ворскла" после победы над "Металлистом 1925" набрала 11 очков за 5 матчей и поднялась на второе место, но отметим, что конкуренты свои матчи 5-го тура проведут позже.

Украинская Премьер-лига



5-й тур



20 августа



"Ворскла" - "Металлист 1925" 2:0



Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.)