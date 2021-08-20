"Ворскла" уверенно победила "Металлист 1925" в УПЛ
В первом матче 5-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" победила харьковский "Металлист 1925"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Ворсклы" со счетом 2:0. Владимир Чеснаков открыл счет во встрече на 41-й минуте, а уже в начале второго тайма Евгений Ткачук забил в свои ворота и удвоил преимущество полтавчан.
Турнирную таблицу УПЛ после 4-го тура возглавляет "Десна". Черниговская команда выиграла все матчи и имеет в своем активе 12 очков.
"Ворскла" после победы над "Металлистом 1925" набрала 11 очков за 5 матчей и поднялась на второе место, но отметим, что конкуренты свои матчи 5-го тура проведут позже.
Украинская Премьер-лига
5-й тур
20 августа
"Ворскла" - "Металлист 1925" 2:0
Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.)
- 13 августа в первом матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил харьковский "Металлист 1925".
- 14 августа в матче 4-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Днепр-1" .
- Другой матч 4-го тура "Верес" - "Ворскла" закончился вничью.
- 16 августа одесский "Черноморец" уверенно победил "Мариуполь" .
- В заключительном матче 4-го тура УПЛ киевское "Динамо" сыграло вничью с "Ингульцом.
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