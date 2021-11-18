"Ворскла" устроила масштабную акцию для вакцинированных фанатов, дарят 5 тыс. билетов на матч УПЛ

Об этом сообщает официальный сайт Полтавской облгосадминистрации.



Получить бесплатные билеты на матч 15-го тура УПЛ "Ворскла" - "Мариуполь" могут все желующие, привившиеся как первой, так и второй дозами в громадах Миргородского и Полтавского районов.



В общей сложности, "Ворскла" выделила 5 тыс. билетов для таких болельщиков. Матч пройдет 21 ноября на стадионе "Ворскла" имени Бутовского. Начало в 17:00



Вход на стадион для зрителей будет возможен при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата об 1 прививке или полной вакцинации от COVID-19 или справки о недавно перенесенной болезни.

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