"Ворскла" устроила масштабную акцию для вакцинированных фанатов, дарят 5 тыс. билетов на матч УПЛ
Полтавская "Ворскла" выделила 5 тыс. билетов на матч против "Мариуполя" для вакцинированных от коронавируса фанатов
Об этом сообщает официальный сайт Полтавской облгосадминистрации.
Получить бесплатные билеты на матч 15-го тура УПЛ "Ворскла" - "Мариуполь" могут все желующие, привившиеся как первой, так и второй дозами в громадах Миргородского и Полтавского районов.
В общей сложности, "Ворскла" выделила 5 тыс. билетов для таких болельщиков. Матч пройдет 21 ноября на стадионе "Ворскла" имени Бутовского. Начало в 17:00
Вход на стадион для зрителей будет возможен при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата об 1 прививке или полной вакцинации от COVID-19 или справки о недавно перенесенной болезни.
- Напомним, 6 ноября "Ворскла" в Киеве в меньшинстве обыграла "Динамо" .
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