"Ворскла" сыграла вничью с "Рухом" в матче с удалением и нереализованном пенальти
В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в меньшинстве сыграла вничью с "Рухом" во Львове
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 38-й минуте Юрий Климчук упустил шанс вывести "Рух" вперед, когда не смог переиграть с одиннадцатиметровой отметки голкипера полтавчан Дмитрия Ризника.
"Ворскла" доигрывала матч в меньшинстве после удаления Даниила Кравчука на 61-й минуте за повторное предупреждение.
"Ворскла" сыграла с "Рухом" вничью 0:0, набрала 32 очка и занимает пятое место. "Рух" с 17 пунктами идет 11-м.
Чемпионат Украины
17-й тур
4 декабря
"Движение" - "Ворскла" 0:0
Удаление : Кравчук, 61 ("Ворскла")
На 38-й минуте Климчук ("Рух") не реализовал пенальти
- Напомним, 3 декабря в стартовом матче 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" выиграл "Львов" со счетом 6:1.
- 4 декабря "Динамо" победило в Луцке "Верес".
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