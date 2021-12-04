"Ворскла" сыграла вничью с "Рухом" в матче с удалением и нереализованном пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 38-й минуте Юрий Климчук упустил шанс вывести "Рух" вперед, когда не смог переиграть с одиннадцатиметровой отметки голкипера полтавчан Дмитрия Ризника.

"Ворскла" доигрывала матч в меньшинстве после удаления Даниила Кравчука на 61-й минуте за повторное предупреждение.

"Ворскла" сыграла с "Рухом" вничью 0:0, набрала 32 очка и занимает пятое место. "Рух" с 17 пунктами идет 11-м.

Чемпионат Украины

17-й тур

4 декабря

"Движение" - "Ворскла" 0:0

Удаление : Кравчук, 61 ("Ворскла")

На 38-й минуте Климчук ("Рух") не реализовал пенальти

Напомним, 3 декабря в стартовом матче 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" выиграл "Львов" со счетом 6:1.

4 декабря "Динамо" победило в Луцке "Верес".

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