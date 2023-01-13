"Ворскла" сыграет на международном турнире "BGV Winter Cup"
Спортивный директор полтавской "Ворсклы" Александр Фундерат подтвердил участие команды в международном турнире "BGV Winter Cup"
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
"BGV Winter Cup" пройдет с 6 по 15 февраля в Турции. В турнире примут участие полтавская "Ворскла", ровенский "Верес", житомирское "Полесье" и эстонская "Левадия".
Трансляция матчей запланирована на канале "Футбол 2.0".
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