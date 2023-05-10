В решающей встрече с девушками донецкого "Шахтера" полтавчанки встретили достойного оппонента, впрочем, проявив свои лучшие бойцовские качества и сумели дважды расписаться в воротах дончан.

Уже на второй минуте открыла счет во встрече Яна Калинина. Закрепила же успех на 73-й минуте, явившись на замену, Роксолана Кравчук.





В этот день чемпионки из Полтавы заслужили свой душ из шампанского, море положительных фото и внимание медиа.

Олег Лысак, вице-президент ФК "Ворскла" Полтава: "Сейчас эмоции бьют через край, но у нас еще остаются три поединка чемпионата, которые мы хотим провести на хорошем уровне, доведя чемпионское дело до конца. Благодаря группе компаний Ferrexpo, которая постоянно заботится обо всех наших командах, мы можем ставить самые амбициозные задачи и добиваться их. Отдельная благодарность нашему почетному президенту Константину Жеваго за веру в нас и многолетнюю непрерывную поддержку, которая дает уверенность в завтрашнем дне и вдохновляет на новые победы. Впереди у команды старт в Лиге чемпионов. В самом престижном клубном женском турнире Старого света будем пытаться достойно представить нашу страну, благодаря ВСУ за возможность проводить матчи в это чрезвычайно сложное время, и всех, кто болеет за "Ворсклу", - подчеркнул в своем послематчевом комментарии Олег Лысак.