"Ворскла" сенсационно проиграла КуПСу и вылетела из Лиги конференций
Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций полтавская "Ворскла" проиграла финскому КуПСу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Команда Юрия Максимова соревновалась с финским КуПСом во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Первая встреча закончилась ничейным результатом 2:2.
Сегодняшний матч сложился для "Ворсклы" хуже. Команда вышла вперед на 48-й минуте благодаря голу Оливье Тиля. КуПС среагировал на пропущенный мяч мгновенно и сравнял счет.
Однако ничья на табло длилась не долго. Александр Скляр забил на 55-й минуте и вывел "Ворсклу" вперед.
КуПС снова сумел сравнять, на этот раз это случилось уже на последних секундах матча. Урхо Ниссиля перевел игру в овертайм. В дополнительное время финны оказались сильнее, на это повлияла красная карточка, которую получил защитник "Ворсклы" Богдан Кушниренко.
Победный гол забил Аникпено Удо, нигериец отличился на 111-й минуте.
Победитель этой пары в третьем раунде квалификации сыграет против победителя встречи "Астана" - "Арис", которые свой второй матч начали в 21:30.
Лига конференций
2-й квалификационный раунд. Второй матч
29 июля
"Ворскла" (Украина) - КуПС (Финляндия) 2:3 (первый матч - 2:2)
Голы: Тиль, 48, Скляр, 55 - Себбан, 49, Ниссиля, 90+3, Удо, 111
- 29 июля стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги конференций Коваливский "Колос" сыграет против "Шахтера" из Караганды.
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