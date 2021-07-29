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"Ворскла" сенсационно проиграла КуПСу и вылетела из Лиги конференций

29 июля, 2021 четверг
21:33
Спорт Ворскла - КуПС

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций полтавская "Ворскла" проиграла финскому КуПСу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда Юрия Максимова соревновалась с финским КуПСом во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Первая встреча закончилась ничейным результатом 2:2.

Сегодняшний матч сложился для "Ворсклы" хуже. Команда вышла вперед на 48-й минуте благодаря голу Оливье Тиля. КуПС среагировал на пропущенный мяч мгновенно и сравнял счет.

Однако ничья на табло длилась не долго. Александр Скляр забил на 55-й минуте и вывел "Ворсклу" вперед.

КуПС снова сумел сравнять, на этот раз это случилось уже на последних секундах матча. Урхо Ниссиля перевел игру в овертайм. В дополнительное время финны оказались сильнее, на это повлияла красная карточка, которую получил защитник "Ворсклы" Богдан Кушниренко.

Победный гол забил Аникпено Удо, нигериец отличился на 111-й минуте.

Победитель этой пары в третьем раунде квалификации сыграет против победителя встречи "Астана" - "Арис", которые свой второй матч начали в 21:30.

Лига конференций

2-й квалификационный раунд. Второй матч

29 июля

"Ворскла" (Украина) - КуПС (Финляндия) 2:3 (первый матч - 2:2)

Голы: Тиль, 48, Скляр, 55 - Себбан, 49, Ниссиля, 90+3, Удо, 111

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Лига Конференций
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