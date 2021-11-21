"Ворскла" разгромила "Мариуполь" и вышла на третье место в УПЛ
В 15-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле победила "Мариуполь" и вышла на третью позицию в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ворскла" уверенно начала матч и уже к 22-й минуте забила дважды - дубль сделал Оливье Тиль.
На 60-й минуте "Мариуполь" остался в меньшинстве из-за удаления Никиты Петермана. Несмотря на это, через 2 минуты гости сократили отставание усилиями Дмитрия Топалова.
Оставшееся время команда Юрия Максимова воспользовалась численным преимуществом и довела счет до разгромного. Забили Иван Пешич, Йоонас Тамм и Руслан Степанюк.
"Ворскла" победила "Мариуполь" 5:1, набрала 31 очко и вышла на третью позицию. Полтавчане по дополнительным показателям опережают "Днепр-1", у которого также 31 пункт. Лидируют "Динамо" и "Шахтер", у которых по 38 баллов.
"Мариуполь" с 7 очками на последнем – 16-м месте.
Чемпионат Украины
15-й тур
двадцать первое ноября
"Ворскла" – "Мариуполь" 5:1
Голы : Тиль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 83 - Топалов, 62
Удаление : Петерман, 60 ("Мариуполь")
- Напомним, 19 ноября киевское "Динамо" разгромно победило одесский "Черноморец" в первом матче 15-го тура УПЛ.
- 20 ноября "Заря неожиданно уступила на выезде "Львову".
- "Шахтер" в 15-м туре чемпионата Украины по футболу на последних минутах матча вырвал победу над "Рухом" .
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