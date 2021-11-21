"Ворскла" разгромила "Мариуполь" и вышла на третье место в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ворскла" уверенно начала матч и уже к 22-й минуте забила дважды - дубль сделал Оливье Тиль.

На 60-й минуте "Мариуполь" остался в меньшинстве из-за удаления Никиты Петермана. Несмотря на это, через 2 минуты гости сократили отставание усилиями Дмитрия Топалова.

Оставшееся время команда Юрия Максимова воспользовалась численным преимуществом и довела счет до разгромного. Забили Иван Пешич, Йоонас Тамм и Руслан Степанюк.

"Ворскла" победила "Мариуполь" 5:1, набрала 31 очко и вышла на третью позицию. Полтавчане по дополнительным показателям опережают "Днепр-1", у которого также 31 пункт. Лидируют "Динамо" и "Шахтер", у которых по 38 баллов.

"Мариуполь" с 7 очками на последнем – 16-м месте.

Чемпионат Украины

15-й тур

двадцать первое ноября

"Ворскла" – "Мариуполь" 5:1

Голы : Тиль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 83 - Топалов, 62



Удаление : Петерман, 60 ("Мариуполь")

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