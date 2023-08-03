"Ворскла" проиграла "Диле" и выбыла из Лиги конференций
В четверг, 3 августа, "Ворскла" проиграла повторный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций грузинской "Диле" и выбыла из еврокубков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После первой игры украинский клуб имел преимущество. На прошлой неделе в Кошице "Ворскла" победила "Дилу", возглавляемую украинским тренером Андреем Демченко, со счетом 2:1.
Счет в Гори был открыт в конце первого тайма, когда отличился Отар Парулава. На 71-й минуте преимущество грузинского клуба увеличил украинский форвард Николай Ковталюк.
"Ворскла" почти сразу сократила отставание благодаря голу Руслана Степанюка. Однако за "Дилу" на 86-й минуте забил барбадосец Тьерри Гейл, который вывел клуб из Гори в следующий раунд.
"Ворскла" проиграла "Диле" 1:3 и выбыла из еврокубков.
Еспресо провел текстовой онлайн игры "Дила" - "Ворскла" .
Лига конференций
2-й квалификационный раунд. Повторный матч
3 августа
"Дила" (Грузия) - "Ворскла" (Украина) 3:1
Голы: Парулава, 45, Ковталюк, 75, Гейл, 86 – Степанюк, 74
Первый матч – 1:2
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