Об этом сообщает Еспресо.TV.

После первой игры украинский клуб имел преимущество. На прошлой неделе в Кошице "Ворскла" победила "Дилу", возглавляемую украинским тренером Андреем Демченко, со счетом 2:1.

Счет в Гори был открыт в конце первого тайма, когда отличился Отар Парулава. На 71-й минуте преимущество грузинского клуба увеличил украинский форвард Николай Ковталюк.

"Ворскла" почти сразу сократила отставание благодаря голу Руслана Степанюка. Однако за "Дилу" на 86-й минуте забил барбадосец Тьерри Гейл, который вывел клуб из Гори в следующий раунд.

"Ворскла" проиграла "Диле" 1:3 и выбыла из еврокубков.

Еспресо провел текстовой онлайн игры "Дила" - "Ворскла" .

Лига конференций

2-й квалификационный раунд. Повторный матч

3 августа

"Дила" (Грузия) - "Ворскла" (Украина) 3:1

Голы: Парулава, 45, Ковталюк, 75, Гейл, 86 – Степанюк, 74

Первый матч – 1:2