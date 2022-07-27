Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ответный матч АИК - "Ворскла" в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций проходил в Швеции на стадионе "Френдз Арена". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу шведов, тогда как неделю назад полтавчане выиграли со счетом 3:2.

Счет во встрече открыл 19-летний Джо Мендес, забивший в конце первого тайма гол и поразивший ворота "Ворсклы".

За 90 минут игроки полтавского клуба не забили, так что по сумме двух матчей была ничья, и командам пришлось играть овертайм.

На 107-й минуте арбитр ошибочно засчитал гол Акселя Бьорнстрема. Во время углового Дмитрий Резник отразил удар перед линией ворот, но судья решил, что мяч был забит.

Лига конференций

Квалификация. 2-й раунд

27 июля

АИК (Швеция) – "Ворскла" (Украина) 2:0 (2:3 – первый матч)

Голы: Мендес, 45+3, Бьорнстрем, 107

"Ворскла" : Ризник, Пердута, Яворский, Зайков (Челядин, 30), Бацула, Козыренко, Пуцлин, Олейник (Кулаковский, 95), Венсан Тилль (Рангель, 74), Степанюк, Марлисон (Кравчук, 74).

Первую игру полтавская "Ворскла" выиграла со счётом 3:2.

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