"Ворскла" проиграла АИКу и вылетела из Лиги конференций
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций полтавская "Ворскла" проиграла шведскому АИКу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ответный матч АИК - "Ворскла" в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций проходил в Швеции на стадионе "Френдз Арена". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу шведов, тогда как неделю назад полтавчане выиграли со счетом 3:2.
Счет во встрече открыл 19-летний Джо Мендес, забивший в конце первого тайма гол и поразивший ворота "Ворсклы".
За 90 минут игроки полтавского клуба не забили, так что по сумме двух матчей была ничья, и командам пришлось играть овертайм.
На 107-й минуте арбитр ошибочно засчитал гол Акселя Бьорнстрема. Во время углового Дмитрий Резник отразил удар перед линией ворот, но судья решил, что мяч был забит.
Лига конференций
Квалификация. 2-й раунд
27 июля
АИК (Швеция) – "Ворскла" (Украина) 2:0 (2:3 – первый матч)
Голы: Мендес, 45+3, Бьорнстрем, 107
"Ворскла" : Ризник, Пердута, Яворский, Зайков (Челядин, 30), Бацула, Козыренко, Пуцлин, Олейник (Кулаковский, 95), Венсан Тилль (Рангель, 74), Степанюк, Марлисон (Кравчук, 74).
- Первую игру полтавская "Ворскла" выиграла со счётом 3:2.
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