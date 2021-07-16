"Ворскла" получила первого соперника в новом еврокубке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первым соперником команды Юрия Максимова во втором квалификационном раунде нового еврокубкового турнира станет КуПС.

Финны в первом раунде отбора обыграли армянский "Ноа". После поражения в гостях 0: 1, КуПС победил соперника на своем поле со счетом 5: 0.

Первый матч между "Ворсклой" и КуПС состоится в КуПС 22 июля, ответная игра пройдет в Полтаве 29 июля.

Куопио является бронзовым призером чемпионата Финляндии.