"Ворскла" получила первого соперника в новом еврокубке
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций полтавская "Ворскла" сыграет с финским КуПС
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первым соперником команды Юрия Максимова во втором квалификационном раунде нового еврокубкового турнира станет КуПС.
Финны в первом раунде отбора обыграли армянский "Ноа". После поражения в гостях 0: 1, КуПС победил соперника на своем поле со счетом 5: 0.
Первый матч между "Ворсклой" и КуПС состоится в КуПС 22 июля, ответная игра пройдет в Полтаве 29 июля.
Куопио является бронзовым призером чемпионата Финляндии.
- Напомним, 16 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференции, где Украину будет представлять полтавская "Ворскла".
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