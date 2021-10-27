"Ворскла" победила "Верес" и вышла в четвертьфинал Кубка Украины
В 1/8 финала Кубка Украины полтавская "Ворскла" победила ривненский "Верес"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Луцке, где проводит свои домашние матчи "Верес", на 21-й минуте "Ворсклу" вывел вперед Ибрагим Кане. На 67-й минуте Иван Пешич увеличил преимущество полтавского клуба.
Еще более затруднительным положение "Вереса" стало на 71-й минуте, когда был удален Виталий Дахновский. Команда Юрия Максимова воспользовалась численным преимуществом на 84-й минуте - до разгромного счет довел Сергей Яворский.
"Верес" в компенсированное время сумел забить гол престижа - с пенальти отличился Михаил Сергийчук.
"Ворскла" победила "Верес" 3:1 и вышла в четвертьфинал Кубка Украины.
Кубок Украины
1/8 финала
27 октября
"Верес" - "Ворскла" 1:3
Голы : Сергийчук, 90+4 (пен.) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 84
Удаление : Дахновский, 71 ("Верес")
- Напомним, 26 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" победила "Металлист 1925" .
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