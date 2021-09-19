"Ворскла" победила "Минай" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ворсклу" вперед на 37-й минуте вывел Ибрагим Кане. На 74-й минуте преимущество полтавчан укрепил Владимир Чеснаков.

"Ворскла" победила "Минай" 2:0, набрала 15 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. "Минай" с 6 пунктами - 12-й.

Чемпионат Украины

8-й тур

19 сентября

"Ворскла" - "Минай" 2:0

Гол: Кане, 37, Чеснаков, 74

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb