"Ворскла" победила "Минай" в чемпионате Украины
В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в Полтаве переиграла "Минай"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ворсклу" вперед на 37-й минуте вывел Ибрагим Кане. На 74-й минуте преимущество полтавчан укрепил Владимир Чеснаков.
"Ворскла" победила "Минай" 2:0, набрала 15 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. "Минай" с 6 пунктами - 12-й.
Чемпионат Украины
8-й тур
19 сентября
"Ворскла" - "Минай" 2:0
Гол: Кане, 37, Чеснаков, 74
- Напомним, 17 сентября в 8-м туре УПЛ черниговская «Десна» победила львовский "Рух" - 1:0.
- В первом матче субботы "Колос" обыграл в гостях "Ингулец" .
- Также 18 сентября "Шахтер" разгромил "Мариуполь" и догнал "Динамо" в турнирной таблице.
- Кроме этого, "Днепр-1" на своем поле одолел "Верес" .
- "Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Александрией" в УПЛ.
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