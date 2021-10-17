"Ворскла" победила "Александрию" и вышла на третье место в УПЛ
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" обыграла в гостях "Александрию" и вышла на третье место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ворскла" дважды забила еще в первом тайме - на 14-й и 39-й минутах отличился бразилец Рангель.
"Александрия" сократила отставание в счете на 53-й минуте, когда забил Иван Калюжный.
На 76-й минуте "Ворскла" получила численное преимущество, благодаря удалению Олега Кожушко и довела матч до победы.
"Ворскла" одолела "Александрию" 2:1, набрала 24 очка и вышла на третье место. От "Динамо" полтавчане отстают на 5 пунктов, от "Шахтера" - на 2 балла.
"Александрия" с 18 очками - шестая.
Чемпионат Украины
11-й тур
17 октября
"Александрия" - "Ворскла" 1:2
Голы: Калюжный, 53 - Рангель, 14 39
Удаление: Кожушко, 76 ( "Александрия")
- Напомним, 16 октября "Мариуполь" проиграл на своем поле "Металлисту 1925".
- Также в субботу "Динамо" победило в гостях "Львов" - 4:1.
- Кроме этого, "Днепр-1" обыграл на своем поле "Колос" и вышел на третье место.
- 17 октября "Минай" сыграл дома вничью с "Десной" в первом матче под руководством нового главного тренера Игоря Леонова.
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