"Ворскла" победила "Александрию" и вышла на третье место в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ворскла" дважды забила еще в первом тайме - на 14-й и 39-й минутах отличился бразилец Рангель.

"Александрия" сократила отставание в счете на 53-й минуте, когда забил Иван Калюжный.

На 76-й минуте "Ворскла" получила численное преимущество, благодаря удалению Олега Кожушко и довела матч до победы.

"Ворскла" одолела "Александрию" 2:1, набрала 24 очка и вышла на третье место. От "Динамо" полтавчане отстают на 5 пунктов, от "Шахтера" - на 2 балла.

"Александрия" с 18 очками - шестая.

Чемпионат Украины

11-й тур

17 октября

"Александрия" - "Ворскла" 1:2

Голы: Калюжный, 53 - Рангель, 14 39

Удаление: Кожушко, 76 ( "Александрия")

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