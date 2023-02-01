"Ворскла" объявила о трансфере звезды Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

Срок действия контракта и личные условия контракта Лопеса – не разглашаются.

"Судя по всему, тренерский штаб "Ворсклы" нашел исполнителя, над трансфером которого работали скауты клуба в течение довольно длительного времени. Опытный и настойчивый, целеустремленный и постоянно заряженный на ворота оппонента - такую краткую характеристику дают новобранцу полтавского клуба", - пишут в пресс-службе. службе.

Рикардо Лопес - трехкратный чемпион южнокорейской K-лиги и победитель азиатской Лиги чемпионов, где был настоящей звездой: забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

32-летний успел поиграть за бразильские "Форталезу", "Глобо", китайский "Шанхай Порт" и "Чонбук Хенде Моторс" из Южной Кореи.

Рикардо Лопес уже присоединился к тренировочному сбору "Ворсклы" в Турции.

13 января спортивный директор полтавской "Ворсклы" Александр Фундерат подтвердил участие команды в международном турнире "BGV Winter Cup".

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