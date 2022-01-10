"Ворскла" объявила о трансфере лучшего ассистента чемпионата Беларуси
Левый защитник Андрей Бацула стал новым игроком полтавской "Ворсклы"
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
Андрей Бацула и "Ворскла" подписали контракт на 2,5 года. Финансовые условия не сообщаются.
"Вчера я прошелся по улицам возле стадиона и будто слайды промелькнули в голове. Все очень знакомо и столько приятных воспоминаний. Тогда еще был совсем юный и делал свои первые шаги в большом футболе. Очень благодарен полтавскому клубу за то, что заложили во мне лучшие качества футболиста . Знаю об амбициозных задачах клуба. Об этом мы коротко поговорили по телефону с главным тренером команды Юрием Вильевичем. Есть безудержное желание помочь коллективу в решении задач на сезон", – сказал Бацула.
Андрей Бацула стал лучшим помощником чемпионата Беларуси в сезоне 2021 года, где выступал в составе минского "Динамо". 29-летний украинец играет на позиции левого защитника, но может сыграть в полузащите.
Футболист уже выступал за "Ворсклу". Также имеет опыт игры за "Александрию", "Звезду", "Кремень" и бельгийский "Кортрейк".
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