"Ворскла" объявила о трансфере футболиста "Шахтера"
Защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко cтал игроком "Ворсклы"
Об этом сообщает официальный Twitter "Ворсклы".
Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондаренко следующий сезон проведет в полтавской "Ворскле". Клубы договорились об аренде, которая рассчитана на один год.
Бондаренко стал игроком "Шахтера" в январе 2019 года. Однако сыграл за основу донецкой команды лишь 1 матч. На правах аренды играл за "Александрию" и португальскую "Виторию Гимараеш".
В это межсезонье "горняки" подписали защитника Марлона, хавбека Педринью и форварда Лассину Траоре. Всего потратили 40 млн евро. Новый главный тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби требовал от боссов клуба усиления каждой линии и получил это.
- 9 июня "Шахтер" договорился с португальской "Бенфикой" о трансфере бразильского полузащитника Педринью за 18 млн евро.
- 18 июня в "Шахтер" перешел нападающий амстердамского "Аякса" Лассина Траоре из Буркина-Фасо.
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