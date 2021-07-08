"Ворскла" объявила о трансфере футболиста "Шахтера"

Об этом сообщает официальный Twitter "Ворсклы".



Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондаренко следующий сезон проведет в полтавской "Ворскле". Клубы договорились об аренде, которая рассчитана на один год.



Бондаренко стал игроком "Шахтера" в январе 2019 года. Однако сыграл за основу донецкой команды лишь 1 матч. На правах аренды играл за "Александрию" и португальскую "Виторию Гимараеш".

В это межсезонье "горняки" подписали защитника Марлона, хавбека Педринью и форварда Лассину Траоре. Всего потратили 40 млн евро. Новый главный тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби требовал от боссов клуба усиления каждой линии и получил это.

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