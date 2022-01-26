"Ворскла" объявила о трансфере футболиста сборной Северной Македонии

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".



Защитник сборной Северной Македонии Джоко Зайков подписал с полтавским клубом контракт на два с половиной года.



"Буду рад помочь моей новой команде в решении самых высоких задач. Надеюсь, моего мастерства и опыта для этого хватит", – сказал Зайков.



Transfermarkt оценивает 26-летнего Зайова в 450 тысяч евро. Центрбек успел поиграть на родине за "Работнички", также защищал цвета французского "Ренна" и бельгийского "Шарлеруа".



Последним клубом Зайкова был "Левски". В нынешнем сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Болгарии, в которых забил 1 гол.



На счету футболиста 15 матчей в составе сборной Северной Македонии.

25 января львовский "Рух" объявил о подписании французского полузащитника Фредди Плюмана.

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