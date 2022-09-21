Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы ".

Владлен Юрченко подписал с "Ворсклой" контракт на 3 года. Украинский полузащитник будет играть под 80-м номером. Последним клубом плеймейкера была "Рига".

Украинским фанатам Юрченко хорошо известен игрой за немецкий "Байер", дубль "Шахтера", "Мариуполь", черниговскую "Десну" и датский "Вайле".

Под руководством главного тренера "Ворсклы" Виктора Скрипника выступал в луганской "Заре".

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