"Ворскла" объявила о трансфере эксфутболиста немецкого топ-клуба
Полузащитник латвийской "Риги" Владлен Юрченко стал игроком полтавской "Ворсклы"
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы ".
Владлен Юрченко подписал с "Ворсклой" контракт на 3 года. Украинский полузащитник будет играть под 80-м номером. Последним клубом плеймейкера была "Рига".
Украинским фанатам Юрченко хорошо известен игрой за немецкий "Байер", дубль "Шахтера", "Мариуполь", черниговскую "Десну" и датский "Вайле".
Под руководством главного тренера "Ворсклы" Виктора Скрипника выступал в луганской "Заре".
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