"Ворскла" объявила о трансфере эксфутболиста "Динамо"
Украинский полузащитник Денис Олийнык подписал контракт с полтавской "Ворсклой"
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
Денис Олийнык выбрал себе 7 номер и будет выступать за команду в течение сезона 2022/2023.
"Лучшие всегда возвращаются в родные пенаты. Один из опытнейших мастеров нашего времени меняет Финляндию на Украину. Да-да, все верно вы поняли - Денис Олийнык принял предложение нового тренерского штаба "Ворсклы" усилить потенциал полтавского клуба", - говорится в сообщении.
За свою карьеру Олийнык успел поиграть за киевское "Динамо", харьковский "Металлист", "Днепр", черниговскую "Десну", немецкий "Дармштадт" и нидерландский "Витесс". В его активе 12 матчей за сборную Украины.
Последним клубом 35-летнего полузащитника был финский "СЙК Сейняйоки". В 84-х встречах за эту команду он забил 22 гола.
- В 2021 году бывший игрок сборной Украины Денис Олийнык признался, что ради карьеры футболиста он сделал операцию на сердце.
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