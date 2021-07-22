"Ворскла" не удержала победу над КуПС в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ворскла" первой из украинских клубов начала новую еврокубковую кампанию и встречалась в Куопио с КуПС.

Полтавчане неудачно начали матч и пропустили на 6-й минуте, когда забил Аникпено Удо. Команда Юрия Максимова отыгралась на 29-й минуте усилиями Ибрагима Кане.

Вперед "Ворсклу" вывел Оливье Тилль, который на 56-й минуте реализовал пенальти.



Полтавчане не удержали победу и пропустили на последних секундах компенсированного времени от Диого Томаса.

"Ворскла" сыграла с КуПС вничью 2: 2.

Ответный матч состоится 29 июля в Полтаве.

Лига конференций

2-й квалификационный раунд. 1-й матч

22 июля

КуПС (Финляндия) - "Ворскла" (Полтава) 2: 2

Голы: Удо, 6, Томас, 90 7 - Кане, 29 Тилль, 56 (пен.)

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