"Ворскла" не смогла выиграть у "Львова" в чемпионате Украины
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" сыграла в гостях вничью со "Львовом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Львове "Ворскла" повела в счете на 65-й минуте, когда забил Амилкар Коджови. "Львов" отыгрался на 74-й минуте усилиями Артура Ременяка.
Матч завершился вничью 1:1. "Ворскла" набрала 33 очка и ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на пятом месте. "Львов" имеет 17 пунктов и идет 12-м.
Чемпионат Украины
18-й тур
11 декабря
"Львов" - "Ворскла" 1:1
Голы : Ременяк, 74 - Коджови, 65
- Напомним, 10 декабря в стартовом матче 18-го тура УПЛ "Днепр-1" разгромно победил "Мариуполь".
- 11 декабря "Шахтер" обыграл в гостях "Александрию" и оторвался на 3 очка от "Динамо".
- Также в субботу "Верес" на своем поле сыграл вничью с "Рухом".
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