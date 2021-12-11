"Ворскла" не смогла выиграть у "Львова" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Львове "Ворскла" повела в счете на 65-й минуте, когда забил Амилкар Коджови. "Львов" отыгрался на 74-й минуте усилиями Артура Ременяка.

Матч завершился вничью 1:1. "Ворскла" набрала 33 очка и ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на пятом месте. "Львов" имеет 17 пунктов и идет 12-м.

Чемпионат Украины

18-й тур

11 декабря

"Львов" - "Ворскла" 1:1

Голы : Ременяк, 74 - Коджови, 65

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