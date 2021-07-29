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Главная Спорт "Ворскла" - КуПС: где и когда смотреть решающий матч украинского клуба в Лиге конференций

"Ворскла" - КуПС: где и когда смотреть решающий матч украинского клуба в Лиге конференций

29 июля, 2021 четверг
06:59
Спорт Ворскла

Сегодня, 29 июля, полтавская "Ворскла" сыграет ответный матч против финского КуПС в новом континентальном турнире - Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций команда Юрия Максимова соревнуется с финским КуПС. Первая встреча закончилась ничейным результатом 2: 2.

Букмекеры считают "Ворсклу" фаворитом ответного матча: коэффициент 2,07 - на победу полтавчан, 3,40 - на ничью, 3,40 - на победу гостей.

Победитель этой пары в третьем раунде квалификации сыграет против победителя матча "Астана" - "Арис".

Прямая трансляция матча "Ворскла" - КуПС запланирована на телеканале "Футбол 1".

Лига конференций

2-й квалификационный раунд. второй матч

29 июля

"Ворскла" (Украина) - Куопио (Финляндия)

Полтава, стадион "Ворскла" им. Алексея Бутовского "

Начало - 19:00

Прямая трансляция - "Футбол 1"

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Лига Конференций
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