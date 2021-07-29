"Ворскла" - КуПС: букмекеры предсказали будущее украинского клуба в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций команда Юрия Максимова соревнуется с финским КуПС. Первая встреча закончилась ничейным результатом 2: 2.

Букмекеры считают "Ворсклу" фаворитом ответного матча: коэффициент 1,79 - на победу полтавчан, 3,35 - на ничью, 4,70 - на победу гостей. Выход украинцев в следующий раунд оценивается в 1,37.



Победитель этой пары в третьем раунде квалификации сыграет против победителя матча "Астана" - "Арис".



Прямая трансляция матча "Ворскла" - КуПС запланирована на телеканале "Футбол 1".

Лига конференций

2-й квалификационный раунд. Второй матч

29 июля

"Ворскла" (Украина) - КуПС (Финляндия)

Полтава, стадион "Ворскла" им. Алексея Бутовского

Начало - 19:00

Прямая трансляция - "Футбол 1"

Напомним, 16 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций, где Украину будет представлять полтавская "Ворскла".

22 июля во первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций полтавская "Ворскла" сыграла в гостях вничью с финским КуПС.

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