"Ворскла" - КуПС: букмекеры предсказали будущее украинского клуба в Лиге конференций
Сегодня, 29 июля, полтавская "Ворскла" сыграет ответный матч против финского КуПС в новом континентальном турнире - Лиге конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций команда Юрия Максимова соревнуется с финским КуПС. Первая встреча закончилась ничейным результатом 2: 2.
Букмекеры считают "Ворсклу" фаворитом ответного матча: коэффициент 1,79 - на победу полтавчан, 3,35 - на ничью, 4,70 - на победу гостей. Выход украинцев в следующий раунд оценивается в 1,37.
Победитель этой пары в третьем раунде квалификации сыграет против победителя матча "Астана" - "Арис".
Прямая трансляция матча "Ворскла" - КуПС запланирована на телеканале "Футбол 1".
Лига конференций
2-й квалификационный раунд. Второй матч
29 июля
"Ворскла" (Украина) - КуПС (Финляндия)
Полтава, стадион "Ворскла" им. Алексея Бутовского
Начало - 19:00
Прямая трансляция - "Футбол 1"
- Напомним, 16 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций, где Украину будет представлять полтавская "Ворскла".
- 22 июля во первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций полтавская "Ворскла" сыграла в гостях вничью с финским КуПС.
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