"Ворскла" и "Заря" получили соперников в Лиге конференций
Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций, по итогам которого соперников получили "Ворскла" и "Заря"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По итогам жеребьевки, состоявшейся в Ньоне (Швейцария) соперником "Зари" станет албанская "Влазния" или румынская "Университатя". "Ворскла", в случае победы над шведским АИК во втором раунде отбора, сыграет с победителем пары "Валмиера" Латвия) - "Шкендия" (Северная Македония), матчи состоятся 4 и 11 августа.
Во втором круге отбора "Ворскла" сыграет с АИК 21 и 28 июля. Оба матча состоятся в Стокгольме. Для выхода в групповой раунд Лиги конференций украинским клубам также необходимо будет преодолеть раунд плей-офф квалификации.
- 18 июля стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" может встретиться с австрийским "Штурмом" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.15
Покупка 36.15Продажа 37.16
-
EUR
Покупка 36.11Продажа 37.34
- Актуальное
- Важное