Об этом сообщает Еспресо.TV.

По итогам жеребьевки, состоявшейся в Ньоне (Швейцария) соперником "Зари" станет албанская "Влазния" или румынская "Университатя". "Ворскла", в случае победы над шведским АИК во втором раунде отбора, сыграет с победителем пары "Валмиера" Латвия) - "Шкендия" (Северная Македония), матчи состоятся 4 и 11 августа.

Во втором круге отбора "Ворскла" сыграет с АИК 21 и 28 июля. Оба матча состоятся в Стокгольме. Для выхода в групповой раунд Лиги конференций украинским клубам также необходимо будет преодолеть раунд плей-офф квалификации.

18 июля стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" может встретиться с австрийским "Штурмом" .

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