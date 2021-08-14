"Ворскла" и "Верес" сыграли вничью в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился ничьей 1:1. За "Верес" голом отметился Игорь Солдат, а в составе "Ворсклы" забитый мяч на счету Оливье Тилля. "Верес" мог в этой встрече даже победить, но Михаил Сергийчук не реализовал пенальти на 57-й минуте.



Для "Вереса" это первое очко в этом сезоне УПЛ. Ривенчане поднялись на двенадцатое место. "Ворскла" с 8 баллами делит с "Шахтером" третье-четвертое место.



Украинская Премьер-лига



4-й тур



14 августа



"Верес" - "Ворскла" 1:1



Голы: Солдат, 54 - Тиль, 49 (пен.)



Нереализованный пенальти: Сергийчук, 57

13 августа в первом матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил харьковский "Металлист 1925". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb