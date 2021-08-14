"Ворскла" и "Верес" сыграли вничью в УПЛ
В 4-м туре УПЛ полтавская "Ворскла" сыграла вничью с ривненским "Вересом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился ничьей 1:1. За "Верес" голом отметился Игорь Солдат, а в составе "Ворсклы" забитый мяч на счету Оливье Тилля. "Верес" мог в этой встрече даже победить, но Михаил Сергийчук не реализовал пенальти на 57-й минуте.
Для "Вереса" это первое очко в этом сезоне УПЛ. Ривенчане поднялись на двенадцатое место. "Ворскла" с 8 баллами делит с "Шахтером" третье-четвертое место.
Украинская Премьер-лига
4-й тур
14 августа
"Верес" - "Ворскла" 1:1
Голы: Солдат, 54 - Тиль, 49 (пен.)
Нереализованный пенальти: Сергийчук, 57
- 13 августа в первом матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил харьковский "Металлист 1925".
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