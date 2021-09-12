"Ворскла" и "Десна" сыграли в боевую ничью в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Полтаве "Ворсклу" на 4-й минуте вывел вперед Давид Пуцлин. На 17-й минуте преимущество команды Юрия Максимова увеличил Руслан Степанюк.

На 25-й минуте отставание "Десны" сократил Викентий Волошин. А Денис Безбородко восстановил равновесие в счете на 32-й минуте,

Игра завершилась вничью 2: 2. "Десна" набрала 13 очков и занимает четвертую позицию. "Ворскла" с 12-ю пунктами - шестая.

Чемпионат Украины

7-й тур

12 сентября

"Ворскла" - "Десна" 2: 2

Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 - Волошин, 25 Безбородко, 32

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb