"Ворскла" договорилась о трансфере футболиста, который выбил клуб из еврокубков
Нападающий финского КуПСа Лукас Ранжел стал игроком полтавской "Ворсклы"
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
Лукас Ранжел подписал с "Ворсклой" контракт, который рассчитан до июня 2023 года.
"26-летний бразилец досрочного прекратил свои отношения с клубом из КуПС и вскоре снова приедет в Полтаву, где уже был в конце июля", - говорится в заявлении "Ворсклы".
Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций полтавская "Ворскла" проиграла финскому КуПС, за который и выступал Ранжел. Основное время ответного матча закончилось со счетом 2: 2, а в овертайме финны сумели забить, когда украинцы остались в меньшинстве.
- 29 июля "Ворскла" сенсационно проиграла КуПС и вылетела из квалификации Лиги конференций.
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