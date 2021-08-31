"Ворскла" договорилась о трансфере футболиста, который выбил клуб из еврокубков

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".



Лукас Ранжел подписал с "Ворсклой" контракт, который рассчитан до июня 2023 года.



"26-летний бразилец досрочного прекратил свои отношения с клубом из КуПС и вскоре снова приедет в Полтаву, где уже был в конце июля", - говорится в заявлении "Ворсклы".



Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций полтавская "Ворскла" проиграла финскому КуПС, за который и выступал Ранжел. Основное время ответного матча закончилось со счетом 2: 2, а в овертайме финны сумели забить, когда украинцы остались в меньшинстве.

29 июля "Ворскла" сенсационно проиграла КуПС и вылетела из квалификации Лиги конференций.

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