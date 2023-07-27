"Ворскла" - "Дила": где и когда смотреть матч Лиги конференций
В четверг, 27 июля, "Ворскла" сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференции с грузинской "Дилой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первая игра между "Ворсклой" и "Дилой" состоится в польском городе Тихи и начнется в 20:30. Вживую ее покажет YouTube-канал полтавского футбольного клуба.
"Ворскла", в случае выхода в третий квалификационный раунд, встретится с более сильным в противостоянии между кипрским АПОЭЛ и сербской "Войводиной".
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На этой же стадии выступления в Лиге конференций начнет киевское "Динамо", которое встретится с победителем пары "Арарат" (Армения) - "Арис (Греция). Матчи состоятся 10 и 17 августа.
Лига конференций
2-й квалификационный раунд. 1-й матч
"Ворскла" (Украина) - "Дила" (Грузия)
Тихий, Польша, Городской стадион
27 июля
Начало – 20:30
Прямая трансляция на YouTube-канале "Ворсклы"
- В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференции, по итогам которого соперников узнали "Динамо" и "Ворскла".
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