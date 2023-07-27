Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первая игра между "Ворсклой" и "Дилой" состоится в польском городе Тихи и начнется в 20:30. Вживую ее покажет YouTube-канал полтавского футбольного клуба.

"Ворскла", в случае выхода в третий квалификационный раунд, встретится с более сильным в противостоянии между кипрским АПОЭЛ и сербской "Войводиной".

Когда в еврокубках стартует "Динамо"

На этой же стадии выступления в Лиге конференций начнет киевское "Динамо", которое встретится с победителем пары "Арарат" (Армения) - "Арис (Греция). Матчи состоятся 10 и 17 августа.

Лига конференций

2-й квалификационный раунд. 1-й матч

"Ворскла" (Украина) - "Дила" (Грузия)

Тихий, Польша, Городской стадион

27 июля

Начало – 20:30

Прямая трансляция на YouTube-канале "Ворсклы"