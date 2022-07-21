Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч "Ворскла" - АИК на youtube-каналах Еспресо, Футбольный Формат и FC Vorskla.

Телемарафон начнется 21 июля в 19.15 с предматчевой студии с гостями и включением из Швеции. В студии вместе с Артемом Федецким и Андреем Малиновским будет обсуждаться, как команды готовятся к матчу, закулисье матча.

Зрителей ожидают последние новости из штаба "Ворсклы" и знакомство с соперником - командой АИК. Матч будет комментировать ведущий программы "Футбольный формат" Андрей Малиновский.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.

В третьем раунде квалификации "Ворскла" может встретиться с победителем пары "Валмиера" - "Шкендия".

Лига конференций

Квалификация. 2-й раунд

21 июля

"Ворскла" (Полтава, Украина) - АИК (Швеция)

Стокгольм, стадион "Теле2 Арена"

Начало в 20:00

Прямая трансляция на youtube-каналах Эспрессо, Футбольный Формат и FC Vorskla

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb