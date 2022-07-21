"Ворскла" - АИК: где и когда смотреть матч украинцев в Лиге конференций
Сегодня, 21 июля, полтавская "Ворскла" сыграет против шведского АИКа во втором раунде квалификации Лиги Конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинские болельщики смогут посмотреть матч "Ворскла" - АИК на youtube-каналах Еспресо, Футбольный Формат и FC Vorskla.
Телемарафон начнется 21 июля в 19.15 с предматчевой студии с гостями и включением из Швеции. В студии вместе с Артемом Федецким и Андреем Малиновским будет обсуждаться, как команды готовятся к матчу, закулисье матча.
Зрителей ожидают последние новости из штаба "Ворсклы" и знакомство с соперником - командой АИК. Матч будет комментировать ведущий программы "Футбольный формат" Андрей Малиновский.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.
В третьем раунде квалификации "Ворскла" может встретиться с победителем пары "Валмиера" - "Шкендия".
Лига конференций
Квалификация. 2-й раунд
21 июля
"Ворскла" (Полтава, Украина) - АИК (Швеция)
Стокгольм, стадион "Теле2 Арена"
Начало в 20:00
Прямая трансляция на youtube-каналах Эспрессо, Футбольный Формат и FC Vorskla
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