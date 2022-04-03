Ворованные ноутбуки и гривни: ВСУ захватили трофейный БТР с награбленным оккупантами имуществом

Об этом сообщила 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада ВСУ в Фейсбуке.



"В ходе боевого столкновения с военными росармии штурмовики 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады захватили трофейный БТР, экипаж которого сбежал после того, как гранаты повредили колеса машины. Внутри БТР осталось несколько ноутбуков и гривневые купюры".



Жители села, неподалеку от которого состоялось сражение, признались, что рашисты забирали у них бытовую технику, деньги, одежду и продукты, рыскали по домам – искали ценные вещи и алкоголь.



"Выносили одеяла и матрасы, забирали из погребов консервацию, снимали с окон занавески. Если кто-то из селян пытался сделать замечания, в лучшем случае не реагировали, а в худшем угрожали оружием", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе россияне убили минимум 5 тысяч мирных жителей, оценивают в Донецкой ОВА.