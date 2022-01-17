Воровал у государства электроэнергию на миллионы грн: в Украине разоблачили подпольный майнинг-центр криптовалют
В Одессе ликвидировали подпольный центр по майнингу криптовалют, похищавший промышленные объемы электроэнергии у государства
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Незаконная деятельность майнинг-центра криптовалют могла привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере, в частности при железнодорожных перевозках.
Следствие выяснило, что создали майнинг-центр двое одесситов. Технологическое оборудование для майнинга электронных денег было установлено в арендованном складском помещении на территории города.
Часть денег злоумышленники конвертировали в иностранную валюту и выводили за границу через третьих лиц, остальные же хранили в собственных виртуальных кошельках.
Электропитание специализированного оборудования злоумышленники производили через несанкционированное подключение к государственной электросети.
Злоумышленники наносили государству ущерб на миллионы гривен.
В ходе обысков правоохранители обнаружили более 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют; средства связи и документацию с поличным.
Сейчас идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.
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