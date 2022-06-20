Воронка диаметром 12 метров и 160 выбитых окон: в Харьковской области фиксируют последствия вражеских обстрелов
Ночью в результате российских обстрелов значительные повреждения получила Харьковская зооветеринарная академия в поселке Малая Даниловка
Об этом сообщили в Национальной полиции.
"В результате ракетной атаки российских войск по окрестностям Харькова ночью 19 июня значительные повреждения получило учебное заведение в поселке Малая Даниловка. Жертв и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано", – отмечено в сообщении.
Как рассказали в полиции, 20 июня следственно-оперативная группа и эксперты проработали факт обстрела Малоданиловской территориальной громады. Вражеская ракета попала в дорогу перед Харьковской зооветеринарной академией и образовала воронку глубиной 4 метра и диаметром 12 метров.
В результате обстрела здание академии получило значительные повреждения: взрывом выбито 160 окон, разрушены здания. Следователи зафиксировали все повреждения и изъяли обломки ракеты.
- В течение дня 19 июня рашисты нанесли удары по городу Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино. Ночью враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода. В селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей
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