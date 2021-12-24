Ворона в законе из санкционного списка СНБО отправили в СИЗО: в Испании ему грозит до 24 лет тюрьмы
В пятницу, 24 декабря, суд удовлетворил ходатайство об экстрадиционном аресте вора в законе из санкционного списка СНБО по прозвищу "Коба Руставский" и отправил его в СИЗО
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Сегодня, 24 декабря, суд удовлетворил ходатайство прокуроров Николаевской областной прокуратуры и применил экстрадиционный арест к вору в законе. К моменту решения вопроса о его выдаче и фактической передаче компетентным органам Королевства Испании "Коба Руставский" будет находиться в СИЗО", - говорится сообщении.
По испанскому законодательству задержанному грозит до 24 лет тюрьмы.
Правоохранительные органы Испании разыскивают "Кобу Руставского" с 2016 года. Его подозревают в разработке преступной организации, заказном убийстве во Франции и хранении имущества, добытого преступным методом. Также он являлся так называемым опекуном "коронованных" представителей преступного мира Испании. В Украину подозреваемый попал незаконным путем.
В марте 2020 года вора в законе задержали для экстрадиции, однако решением суда его уволили из-под ареста. С тех пор он скрывался от правоохранительных органов во избежание ответственности за совершенные преступления по иностранному законодательству.
1 декабря 2021 года украинские правоохранители задержали "Кобу Руставского" и поместили его в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
"23 декабря, получив соответствующие документы, разрешающие экстрадицию вора в законе, полицейские задержали его в порядке статей 208 и 582 (особенности задержания лица, совершившего уголовные правонарушения за пределами Украины) Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщают в Нацполиции.
- Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против воров в законе и уголовных авторитетов 21 мая 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 31
- Актуальное
- Важное