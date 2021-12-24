Ворона в законе из санкционного списка СНБО отправили в СИЗО: в Испании ему грозит до 24 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сегодня, 24 декабря, суд удовлетворил ходатайство прокуроров Николаевской областной прокуратуры и применил экстрадиционный арест к вору в законе. К моменту решения вопроса о его выдаче и фактической передаче компетентным органам Королевства Испании "Коба Руставский" будет находиться в СИЗО", - говорится сообщении.

По испанскому законодательству задержанному грозит до 24 лет тюрьмы.





Правоохранительные органы Испании разыскивают "Кобу Руставского" с 2016 года. Его подозревают в разработке преступной организации, заказном убийстве во Франции и хранении имущества, добытого преступным методом. Также он являлся так называемым опекуном "коронованных" представителей преступного мира Испании. В Украину подозреваемый попал незаконным путем.

В марте 2020 года вора в законе задержали для экстрадиции, однако решением суда его уволили из-под ареста. С тех пор он скрывался от правоохранительных органов во избежание ответственности за совершенные преступления по иностранному законодательству.

1 декабря 2021 года украинские правоохранители задержали "Кобу Руставского" и поместили его в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

"23 декабря, получив соответствующие документы, разрешающие экстрадицию вора в законе, полицейские задержали его в порядке статей 208 и 582 (особенности задержания лица, совершившего уголовные правонарушения за пределами Украины) Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщают в Нацполиции.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против воров в законе и уголовных авторитетов 21 мая 2021 года.