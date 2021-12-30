Вопросы вступления Украины в НАТО будут решаться исключительно между Киевом и Альянсом, - Маркарова
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что договоренность о решении всех вопросов, касающихся Украины вместе с Киевом, остается в силе
Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".
Так она прокомментировала переговоры между руководством России и США и НАТО.
"Эта договоренность действительно есть. Она закреплена в наших стратегических документах, которые нам удалось в этом году подписать и на новый уровень вывести наше стратегическое партнерство. И даже после в конце прошлого (2021 – ред.) года переговоров между президентом Байденом и президентом Путиным и во всех других переговорах четко наши партнеры разговаривали с нами до любых переговоров, после переговоров. И не только обменивались информацией, что было во время переговоров, но также совместно обсуждали, какие пути выхода", - сказала она.
Маркарова добавила, что все вопросы по поводу намерений Украины по вступлению в НАТО будут решаться исключительно между Киевом и Альянсом.
"Мы чувствуем достаточно мощную и непреклонную поддержку нашего партнера", - добавила дипломат.
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