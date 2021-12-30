Вопросы вступления Украины в НАТО будут решаться исключительно между Киевом и Альянсом, - Маркарова

Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".



Так она прокомментировала переговоры между руководством России и США и НАТО.



"Эта договоренность действительно есть. Она закреплена в наших стратегических документах, которые нам удалось в этом году подписать и на новый уровень вывести наше стратегическое партнерство. И даже после в конце прошлого (2021 – ред.) года переговоров между президентом Байденом и президентом Путиным и во всех других переговорах четко наши партнеры разговаривали с нами до любых переговоров, после переговоров. И не только обменивались информацией, что было во время переговоров, но также совместно обсуждали, какие пути выхода", - сказала она.



Маркарова добавила, что все вопросы по поводу намерений Украины по вступлению в НАТО будут решаться исключительно между Киевом и Альянсом.



"Мы чувствуем достаточно мощную и непреклонную поддержку нашего партнера", - добавила дипломат.

Напомним, 27 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не блефует , выдвигая Западу свои предложения по "гарантиям безопасности".

Президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.

Глава общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж считает , что ни НАТО, ни США никогда не примут никаких ультиматумов Кремля, в том числе и о расширении на восток.

По требованию РФ Байден проведет разговор с Путиным 30 декабря.