Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает BBC .

По его словам, сейчас идет работа с партнерами США в Нидерландах, Румынии, Дании, Норвегии и других странах, чтобы установить места и выделить пилотов для обучения.

"Я не могу дать точную дату, но могу сказать, что это вопрос недель, а не месяцев. И не потому, что мы ждем, когда начнется август. Каждый день люди в Пентагоне встают, идут на работу, докладывают министру обороны и мне, как решается эта очень сложная задача — как решается эта очень сложная задача — быстрое обучение пилотов на F-16, чтобы ввести в бой", - сказал Салливан.

Истребители F-16 для Украины.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

Дания и Нидерланды планируют начать обучение украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. 11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Джо Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.