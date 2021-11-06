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"Вопросы национальной безопасности должны объединять государство". Порошенко объяснил, что нужно делать из-за эскалации на границах Украины

6 ноября, 2021 суббота
10:40
война с Россией Петр Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", вышедшей вечером 5 ноября 2021 года, заявил, что новая эскалация на границах Украины требует немедленных консультаций с международными партнерами

Порошенко отметил, что украинские власти до сих пор рассчитывают на встречу с Путиным и поэтому публично отрицают факты, приведенные и авторитетными американскими СМИ, и военными экспертами в США и НАТО по наращиванию российских сил, сообщает Еспресо.TV .

"Что нужно было сделать нашим Вооруженным силам - провести немедленные консультации с американцами и с НАТО. В свое время в 2014-2016 годах мы получали эти спутниковые снимки совершенно тайно, без права передачи это кому-либо относительно дальнейших действий врага", - напомнил Порошенко. .

"Созвать заседание Совбеза ООН. Во времена моего президентства мы это созвали каждый квартал. Сейчас за 2,5 года были только две подобные консультации. И американцы, и британцы, и французы - постоянные члены Совбеза нам помогут", - отмечает п' ятый президент.

"Второе – созыв постоянного комитета ОБСЕ".

"Третье – срочные консультации министра или начальника Генерального штаба в Брюсселе, провести эти консультации".

"И остальные позиции, которые я готов на сегодняшний день просто посоветовать. Потому что без этого быть уверенными в национальной безопасности государства невозможно", - считает лидер "Европейской солидарности".

"Я призываю быть абсолютно ответственными в анализе решений. В современной войне абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч людей вдоль границы. С 2014 года Путин построил несколько железных дорог для быстрого перебрасывания своих войск на 300-400-500 километров. Они могут оказаться здесь через 8-я ударная гвардейская армия, в подчинении которой есть первый и второй армейские корпуса в ОРДО-ОРЛО со штаб-квартирой в Новочеркасске, 20-я гвардейская армия со штаб-квартирой в Воронеже. мире танковую армию, как россияне считают, что это самое современное соединение в вооруженных силах РФ. Это представляет для нас огромную угрозу", - приводит слова Порошенко пресс-служба партии "ЕС".

"Речь идет не только о "Вашингтоне пост", несмотря на ее высокий авторитет, доверие и влияние. Речь идет о том, что советник по вопросам национальной безопасности Салливан требовал срочных консультаций с партнерами по резкому росту угроз на востоке Украины. Это не журналисты. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе берут информацию из разведывательных источников США и НАТО, которые очень информированы", - говорит Порошенко.

"Может, высшее политическое руководство Украины не хочет раздражать Путина? Может это потому, что они готовятся к переговорам по энергетике, экономике, импорту газа, углю, электроэнергии? Возможно, чтобы посмотреть и увидеть в глазах Путина мир? Я хочу сказать по собственному опыту , вы его там не увидите. А чтобы победить, в глазах врага нужно увидеть страх. Когда он будет в опасности из-за мощной международной солидарности всего мира с Украиной. И сейчас самое время для того, чтобы действовать эффективно", - подчеркивает Петр Порошенко.

"Вопросы национальной безопасности и обороны, равно как и вопросы внешней политики, должны объединять государство", - убежден Порошенко.


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Европейская солидарность
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