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Вопросы курдов, снятие санкций и доступ к западному оружию. В Турции озвучили условия отказа от вето на расширение НАТО

17 мая, 2022 вторник
23:34
Новости

В Анкаре не скрывают, что вопрос разрешения вступления Швеции и Финляндии в НАТО она намерена использовать для решения своих давних проблем

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарии трех высокопоставленных турецких чиновников.

Позиция в отношении курдов

Анкара настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в членство в НАТО признали ее обеспокоенность курдскими вооруженными формированиями – как внутри Турции, так и за ее пределами в Сирии и Ираке.

Это было основным источником напряженности в альянсе, потому что, хотя все члены НАТО признают Рабочей партии Курдистана или РПК террористической организацией в Турции, многие поддержали и даже вооружили ее сирийское отделение YPG в борьбе против Исламское государство.

Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить не только РПК, но и ее филиалы, прежде чем им разрешат присоединиться к блоку. Турецкие чиновники заявили, что признать ППК террористической организацией недостаточно: скандинавские заявители должны сделать больше, чтобы подавить симпатиков ППК, которые, по ее словам, активны в их странах.

Экспорт оружия

Турция также хочет, чтобы Швеция и Финляндия положили конец ограничениям на экспорт вооружений, которые они наложили на Турцию вместе с несколькими другими членами Европейского Союза после ее вторжения в Сирию в 2019 году, чтобы оттеснить YPG от границы, заявили чиновники.

Хотя торговля оружием Турции с двумя странами незначительна и она не стремится к каким-либо большим оборонным закупкам у них, чиновники заявили, что в принципе Анкара не согласится на расширение военного альянса на страны, блокирующие соглашения об оружии. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу публично заявил об этом, заявив, что ограничения вооружений "противоречат духу" альянса.

Ошибки прошлого

Турция приняла возвращение Греции в НАТО в 1980-х годах после того, как две страны воевали в 1974 году за Кипр, и стремится не повторять, что, по словам чиновников, сейчас рассматривается в Анкаре как ошибка.

Позже Афины и их кипрские союзники стали ключевыми препятствиями, которые блокируют заявку Турции на членство в ЕС, отклонили голосование ООН по плану объединения Кипра и были вовлечены в постоянные территориальные споры с Турцией по частям Эгейского и Средиземного морей.

Изучив этот урок, чиновники заявили, что было бы глупо ожидать, что Турция и согласится на присоединение Швеции и Финляндии в НАТО, если сначала не будут разрешены споры и страны Северной Европы публично не обязуются солидаризироваться с Турцией против курдских групп.

Агрессия Москвы сильно потрясла Северный регион, а это значит, что политики могут быть готовы найти компромисс.

Остальные требования

В то время как чиновники заявили, что Турция не хочет торговаться по поводу позиции Финляндии и Швеции по поводу курдского конфликта, претензии Анкары к НАТО глубокие, а список ее желаний длинный.

Турция хочет быть повторно включена в программу передовых самолетов F-35, от участия в которой ее отстранили после того, как она купила у России системы противоракетной обороны С-400. У страны также есть нерешенный запрос в США по поводу приобретения десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для обновления существующего флота. Кроме того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции из-за владения ракетами С-400.

Использовать свои рычаги влияния на расширение НАТО для достижения какой-либо из этих целей будет сложно. Но Турция показала, что готова копать глубоко и даже нанести вред своей экономике в недавних геополитических спорах по поводу задержанного американского пастора, российского ракетного соглашения или его военных кампаний против курдов.

Россия, выборы

Чиновники отвергли идею о том, что противодействие Турции вступлению Швеции и Финляндии в НАТО имеет отношение к ее связям с Россией или к дружбе президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

Турция искала срединный путь в войне в Украине, поскольку стремится сбалансировать свои связи как с Москвой – критически важной для защиты турецких войск, развернутых в Сирии, так и с Киевом, которому Анкара поставляла вооруженные беспилотники.

Они также отрицали, что гамбит НАТО связан с внутренней политикой, исключая предположение о том, что вынесение курдского вопроса на глобальную арену имеет целью принести пользу Эрдогану через консолидацию поддержки среди националистов перед выборами, запланированными на следующий год.

По словам чиновников, Турция проводит внешнюю политику в соответствии со своими национальными интересами и согласится на расширение НАТО, если беспокойства, высказанные ею в отношении северных стран, будут удовлетворены.

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Мир
Турция
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