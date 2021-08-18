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Вопросы, которые вы поднимаете, являются 100-процентным предположению, - Чернышев о возможном назначении главой КГГА

18 августа, 2021 среда
20:40
Общество

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев отреагировал на информацию о возможном его назначении главой КГГА

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Я не могу подтвердить эту информацию. Я продолжаю работать в действующем составе правительства Украины, в команде правительственной, в должности министра общин и территорий Украины. И это объективная и понятная ситуация", - подчеркнул Чернышев.

На вопрос, если ему предложат должность главы Киева как он отреагирует, министр отметил: "Вы знаете, это если предложат - это предположение. Я отвечу следующим образом. На своей должности министра по развитию общин и территорий Украины и в правительстве в целом - мы занимаемся развитием украинских регионов, в том числе и Киевщины, и города Киева. Для нас это соответствующим приоритетом и я уверен, что наша работа развивающей в общинах также уже ощущается. Поэтому вопросы, которые вы поднимаете является 100-процентным предположению ".

 

  • Напомним, в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может назначить новым главой КГГА действующего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева вместо мэра Киева Виталия Кличко.

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Виталий Кличко
Киев
новости Киева
Алексей Чернышев
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